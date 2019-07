Politikens anmelder tog på baglæns byvandring: Byen åbner sig fra helt ukendte perspektiver, når man går baglæns gennem den

FOR ABONNENTER

Undskyld, er du bange for fremtiden?«, spurgte en mand mig med glimt i øjet. For midt i mylderet omkring Torvehallerne gik jeg målrettet baglæns med store hørebøffer på. Han kunne også have spurgt, om jeg ikke skulle tage og se mig for. Men med sin kommentar om fremtidsangst ramte han lige ned i det projekt, jeg var i gang med: en baglæns performancevandring gennem byen.