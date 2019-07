»Har I nogen mænd i jeres liv?«: Udfaldet mod ny kulturministers graviditet er et godt eksempel på, hvordan manglende eller fraværende fædre bliver kvinders ansvar

Uden for den heteroseksuelle kernefamilie er en kvindelig forælder enten alt for meget eller alt for lidt. Eva Eistrup skriver om den gordiske knude af samfundsforventninger, som moderrollen er.

Først og fremmest en trigger warning til den tidligere socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen og andre, der ikke nødvendigvis føler behov for at læse denne feministiske moderklumme, der alt for langsomt og ufrivilligt er på vej ud af mig. Jeg er nemlig kommet i den banale, men forventelige situation, at det at blive mor har fået mig til at tænke over moderskab. Især har det fået mig til at tænke over moderskabets gordiske forventningsknude, hvor moderfiguren alt efter familiekonteksten er enten alt, alt for lidt eller alt, alt for meget.

Men først lige tilbage til mig. For ligesom vores nye kulturminister, Joy Mogensen, hvis valg om at få barn alene har gjort Simon Simonsen – ham med det creepy planøkonomiske syn på kvindelig reproduktion – så forarget, har jeg også gjort mig skyldig i at »betragte sæd som en handelsvare«. Min kvindelige kæreste og jeg har fået vores søn med hjælp fra en donor. Og jeg indrømmer at have gjort det af egoistiske ’so ein cute baby ding’-agtige grunde og helt uden at føle mig personligt samfundsansvarlig for den halve million barnløse og lavtuddannede danske mænd, som Simonsen gerne vil hjælpe (kvinder til at hjælpe).

Hoveder nikker tænksomt og på skrå. Har I nogen mænd i jeres liv? Underforstået: Hvad har I tænkt jer at gøre ved manglen på (prik prik prik) mand?

Der er for en overfladisk betragtning udbredt enighed om, at godt forældreskab først og fremmest handler om kærlighed. All you need is love – og så alligevel langtfra. For forældreskab foregår ikke i et kulturelt holdningsvakuum, og alle former for forældreskab, der ikke indebærer både en mand og en kvinde, mangler noget.

Selv om det er himmelråbende banalt at konstatere, at alle børn ’mangler’ alle mulige unknown unknowns, fordi ingen forældre kan være alt, så er manglen tydeligvis mere fundamental, når man bevæger sig ud over den heteroseksuelle familieform. I mit tilfælde og segment kommer det oftest til udtryk i form af en slags nysgerrig intellektualisering. Mit forældreskab ’emnegøres’, så det aha-agtige ved den generelle tematik trumfer spørgsmålenes personlige følsomhed. Hoveder nikker tænksomt og på skrå. Altså, nu spørger jeg bare helt åbent. Har I nogen mænd i jeres liv? Underforstået: Hvad har I tænkt jer at gøre ved manglen på (prik prik prik) mand?

Nu er det jo ikke sådan, at der ikke kan være en lun ironisk poesi over at stå over for en dedikeret far komplet med Abus Urban v2-cykelhjelm, vandresandaler og uanede mængder omsorg for sine egne slyngebørn, der nærmest refleksagtigt gør sig til arvtager af ideen om, at faderfiguren er en garant for psykisk sunde børn og maskulinitetens overlevelse. På nærtagende dage læser jeg den slags åbenhjertig konversation, som at enhver random dude i vores søns liv ville være bedre end ingenting.

Hvis der fra starten af ikke er tænkt en far ind i et barns liv, er det for mange at se en krænkelse af barnets rettigheder

Simon Simonsen-gate er et godt eksempel på, hvordan manglende eller fraværende fædre bliver kvinders ansvar. Det har enlige mødre vidst, længe før lesbiske begyndte at få børn med hinanden. Hvis der fra starten af ikke er tænkt en far ind i et barns liv, er det for mange at se en krænkelse af barnets rettigheder. At mor traditionelt set er ’den bedste i verden’, og far ofte har været enten frivilligt eller ufrivilligt fraværende, har kun højnet vores dybe længsel efter far.

Den amerikanske feministiske tænker bell hooks, der har skrevet klogt og grundkærligt om de hårde følelsesmæssige vilkår under patriarkatet for mennesker af alle køn, har et skarpt blik for, hvordan den både konkrete og symbolske længsel efter far er formet af, at far har været sjælden, mens mor har været dagligvare i rigt mål.