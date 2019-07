Udgifter til arkitekturcenter er eksploderet efter flytning til Blox

»Vi har i virkeligheden hensat penge i de gode år til det her løft. Og så er det sådan, at hvis Danmark – og alle mulige andre lande – skal have et arkitekturcenter, kræver det støtte fra for eksempel staten og sådan nogle som os«, svarer Nygård.

Underskud trods støtte

De små 70 millioner kroner, Realdania brugte på DAC, udgør dog ikke alle koncernens udgifter til centeret sidste år. Datterselskabet Realdania By & Byg, som ejer og udlejer Blox, brugte yderligere 25 millioner kroner på DAC i forbindelse med centerets indflytning. Lægges de til, vokser Realdanias samlede udgift til DAC til 95 millioner kroner.

Men de 25 millioner er udtryk for »helt almindelige forhold mellem lejer og udlejer«, for eksempel den fysiske indretning af lokalerne, siger Jesper Nygård, som ikke mener, at beløbet skal tælles med.

»Jeg synes, at det, man skal forholde sig til, er de 70 millioner kroner, der kommer fra Realdania. Det er mange penge, og det skyldes først og fremmest, at vi har valgt at gøre det muligt at lave en meget stor åbningsudstilling, som selvfølgelig var dyr«, siger Jesper Nygård med henvisning til udstillingen ’Welcome Home’.

Også staten har øget sin samlede støtte til DAC, om end mere beskedent fra små 12 millioner kroner i 2017 til 17 millioner i 2018. Trods den øgede støtte endte Dansk Arkitektur Center alligevel med et lille underskud på 35.000 kroner sidste år.