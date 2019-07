Overraskende tal: Kønsrollerne er i opløsning – og det er vi glade for

Næsten to ud af tre mener, at de faste kønsroller er ved at forsvinde, viser en Megafon-måling. De fleste finder det frigørende.

Det giver ikke længere sig selv, at en mand er forsørger, og at en kvinde går hjemme med børnene.

Ifølge et flertal af danskerne er de faste kønsroller, hvor normer og traditioner sætter rammerne for mænd og kvinder, i opløsning.

Serie Manden Manden, som vi kendte ham, eksisterer ikke længere. Han er gået fra forsørger og patriark til ... noget andet. Hvad den nye maskulinitet rummer – eller kan komme til at rumme – i vores liv og kultur sætter Politiken fokus på i en sommerserie om mænd, der begynder i dag. Når normerne og traditionerne er faldet, hvad kommer der så i stedet?

Det viser en måling, Megafon har lavet for Politiken og TV 2 som en del af Politikens sommerserie om maskulinitet og mandens nye rolle i vores liv og kultur.

61 procent af de adspurgte erklærer sig enige eller overvejende enige i, at kønsrollerne er i opløsning. Det gælder 67 procent af de adspurgte mænd og 54 procent af de adspurgte kvinder.

Og det ser ud til, at det er en udvikling, de fleste er glade for. 55 procent kalder det »frigørende«, mens 15 procent mener, at det er »frustrerende«.





Det er positivt, mener mandeforsker og lektor på RUC Kenneth Reinicke.

»Jeg tror, de fleste mennesker kan se den pris, både mænd og kvinder kan komme til at betale ved at skulle efterleve traditionelle kønsroller. Der bliver færre og færre, der synes, at det er fedt med endimensionelle og afgrænsede kønsroller, hvor kvinden tager sig af hjem og børn, og manden gør karriere«, siger han.

Ifølge målingen er mænd næsten lige så positivt indstillede over for kønsrollernes opløsning, som kvinder er. Det er overraskende, mener Christian Groes, der er kønsforsker og lektor ved RUC. Der findes nemlig en fordom om, at danske mænd generelt ikke er så begejstrede for ligestilling, siger han.

Hver anden mand i målingen betegner udviklingen som »frigørende«, mens det samme gælder 6 ud af 10 af kvinderne.

»Den går imod opfattelsen af, at danske mænd er resistente over for ligestillingstankegangen og er mere kønsdiskriminerende og forstokkede end i vores nabolande Sverige og Norge. Det har måske ikke helt så meget på sig, som man går og tror«, siger Christian Groes.

Hægtet af

Samtidig mener 19 procent af de adspurgte mænd dog, at udviklingen er »frustrerende« – dette gælder 10 procent af kvinderne.

Mandeforsker og forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen påpeger i den forbindelse, at der er grupper af mænd, som ikke kan finde deres plads i en tid uden faste kønsroller og derfor bliver hægtet af.

Han mener, at mænd i dag er uligestillet på fire områder – på sundhedsområdet, på samlivsområdet, på uddannelsesområdet og i forældreskabet.

»Men det er ikke den samme form for uligestilling, som kvinder har været udsat for, hvor de blev undertrykt. Det er snarere nogle strukturer i samfundet, som mænd har svært ved at klare sig i«, siger han.

Samtidig er der tegn på, at de traditionelle værdier fortsat spiller en rolle for nogle mænds selvopfattelse, fortæller professor Ann-Dorte Christensen fra Aalborg Universitet.

En undersøgelse af slagteriarbejdere og ambulancereddere, som hun var med til at udgive i 2014, viste blandt andet, at arbejdsløshed og det ikke at kunne forsørge sig selv og sin familie fik mange mænd til at føle sig utilstrækkelige, fortæller hun:

»Altså præcis det, der tidligere havde stor betydning for manderollen«, siger Ann-Dorte Christensen.









Research: Gitte Rønberg/ Politiken Research