Disney fjerner fraklip fra ’Toy Story 2’: Stinky Pete var for lummer og MeToo-agtig

Helt diskret har man fjernet en scene, hvor Stinky Pete gør sig til over for to Barbie-dukker.

Stinky Pete, det hvideskæggede bondske stykke legetøj fra Disneys succesfilmserie ’Toy Story’, er en gammel gris. Det vidste vi sådan set godt. Men nu har Disney fjernet de værste vidnesbyrd fra nr. 2 i serien, den fra 1999.

Under slutteksterne, hvor man ser såkaldte fraklip, hvor karaktererne kommer galt af sted, husker replikkerne forkert og ødelægger scener for hinanden, har Disney fjernet et klip, hvor to blonde Barbie-dukker gør sig til over for Stinky Pete for at få roller i den næste ’Toy Story’-film, og han aer deres hænder og kommer med skumle løfter.

I al hemmelighed er den lille scene fjernet fra de nyeste blu-rays og downloads af ’Toy Story 2’, rapporterer The Guardian.

Ikke alene har verden siden oplevet MeToo-bevægelsen og Harvey Weinstein-skandalen, men produktionsselskabet Pixar, der er ejet af Disney og laver ’Toy Story’-filmene, hvoraf den nyeste netop har fået premiere, mistede i vinter sin animationschef, John Lasseter, efter anklager om dårlig opførsel over for kolleger.

Det var Lasseter, der selv instruerede mesterværket ’Toy Story 2’.