Nicki Minaj får kritik for at ville optræde i Saudi-Arabien

Tre dage efter at have underholdt ved diverse pride-arrangementer optræder rapperen i et land, der dømmer homoseksuelle til døden.

Saudierne skal også lære Nicki Minaj at kende – og dermed kunsten at ryste rumpetten og kunsten at klæde sig særdeles udfordrende. I hvert fald er den amerikanske rapstjerne ifølge BBC inviteret til at optræde ved Jeddah World Fest 18. juli.

Invitationen bliver opfattet som et tegn på, at det saudiske regime gerne vil opfattes som mere moderne i den omgivende verden. Men det er ikke gratis for en kunstner at sige ja tak til opfordringen og de givetvis mange penge. Nicki Minaj har netop optrådt ved diverse pridearrangementer for lgbtq+-segmentet og er dermed blevet taget til indtægt for seksuelt liberale holdninger, og for mange af hendes fans rimer det dårligt med at optræde for et styre, der dømmer homoseksuelle til døden.

I januar udtrykte den saudiske kulturminster, Turki al-Sheikh, sin holdning til underholdning i et moderniseret saudiske styre:

»Med Guds vilje vil fokus inden for underholdning i den næste fase blive på begivenheder, cirkus, omrejsende temaparker, teaterstykker og programmer, der kan udvikle unge mænd og kvinder og understøtte den nationale underholdningsindustri.

Nicki Minaj trendede, som det hedder, på Twitter og andre sociale medier onsdag, og det var især brænde, der faldt ned over hende. Én Twitterbruger mente, at det var upassende for en type som Minaj at optræde så tæt på Mekka, islams allerhelligste, endnu én fandt det forargeligt, at det saudiske styre, der kræver sine kvinder formummede og tildækkede, inviterer en kvinde, der har gjort sex og nøgenhed til sit brand.

»Kun tre dage efter at hun tjente sine lyserøde dollars (slang for penge tjent i lgbtq-universet, red.) farer hun videre for at tjene sine homofobiske dollars«, skrev en Twitterbruger.

Mariah Carey optræder også ved festivalen og har ifølge BBC afvist at aflyse, og rapperen Nelly har sagt ja til at synge til en koncert, hvor kun mænd har adgang til publikumsrækkerne.