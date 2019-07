Fej kommunikation: Ti voldtægtsanmeldelser på Roskilde Festival kan aldrig være en positiv nyhed. Men det blev de næsten

Antallet af voldtægtsanmeldelser på årets Roskilde Festival har i år sat rekord. Alligevel mener festivalen ikke, at de har et særligt problem med voldtægter. Man mener faktisk, at det er »relativt få« anmeldelser, når 130.000 mennesker er samlet et sted. Men i ingen andre danske byer med 130.000 mennesker samlet ser vi ti voldtægtsanmeldelser på en uge.