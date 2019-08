Sorg, sprut og sidespring: Nok var han en af verdens største arkitekter, men kun rødvin kunne dæmpe hans sorger

FOR ABONNENTER

Alvar Aalto ringede selv hjem til hustruen i Helsinki. Stangstiv sad han i baren på Hotel d’Angleterre i København, og her havde han faktisk siddet hele dagen. Aalto var træt af at blive kritiseret i et væk af den finske offentlighed. Træt af, at andre tog beslutninger hen over hovedet på ham. Og træt af, at opgaverne blev ved med at vælte ind.