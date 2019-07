Stort essay om månelandingen: »Jeg vil aldrig glemme de sort-hvide billeder af miraklet«

Månen har sin egen kulturhistorie, og måske skal vi takke den ensomme drabant for, at vi nu har en planetarisk bevidsthed. Måske var det Månen, der for alvor fik os til at få øje på Jorden. Jes Stein Pedersen var i et sommerhus i Korsør øjenvidne til den skelsættende begivenhed for halvtreds år siden.