Debat om norsk satire: NRK kritiseres heftigt for jødejoke

To mænd sidder over for hinanden med et spil Scrabble imellem. Den ene, en ældre herre med stort, hvid skæg og kalot på hovedet, håner den anden for ikke at kunne finde på ord. Den anden, en yngre mand med skægstubbe og grublende udtryk, skriver ordet »jødesvin« imens.

Situationen er skabt for Norges svar på Danmarks Radio, NRK, af produktionsselskabet Norske Grønnsaker, der laver animeret satire for norsk public service-tv.

Men det er langt fra alle, der synes, at det er sjovt at se Scrabble-vittigheden, som NRK’s afdeling Satiriks lagde ud på sin hjemmeside i tirsdags. Især på Facebook har debatten raset, og rigtig mange har svært ved at se det sjove i videoen.

»Hvorfor? Hvad er drivkraften her? Humoren forsvinder jo ved, at de først og fremmest karikerer jødesvinet som en fej, anmasende, hoverende, nedsættende og selvfed (men stokdum) idiot«, har den jødiske radiovært og samfundsdebattør Suzanne Aabel skrevet på sin facebookprofil.

Også politikeren Eivind Trædal fra miljøpartiet, MDG, undrer sig på Facebook over joken:

»Forstår ikke helt, hvad dette skal være satire over. At jøder ikke kan lide at blive kaldt ’jødesvin’?«, skriver Trædal.

Ifølge avisen Vårt Land har medlemmer af det højreorienterede, nationalistiske parti, Alliansen, derimod udtrykt begejstring for Norske Grønnsakers vittighed.

Forstander i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, siger til avisen Aftenposten, at han »ikke er indigneret som jøde, men som Scrabble-entusiast«, fordi der kun er syv og ikke otte bogstaver i Scrabble.

Ervin Kohn understreger dog over for avisen Aftenposten, at han finder ordet »jødesvin« stærkt nedsættende, men mener, det er vigtigt at adskille tekst og kontekst.

»Nogen spurgte på Facebook, om der ikke var nogen voksne hjemme i NRK den dag. Det er den bedste kommentar, jeg har læst om den sag«, siger Ervin Kohn til Aftenposten.

Underholdningsredaktør i NRK Charlo Halvorsen benægter over for Aftenposten, at der er tale om antisemitisme.