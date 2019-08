Ved første øjekast ligner Stevnsfortet et frilandsmuseum for militærentusiaster, men under jorden folder det sig ud på fascinerende vis

FOR ABONNENTER

Hvis man vil vide, hvor kold den kolde krig var, kan man gå 65 trin ned i Stevns Klint. Dernede, 18 meter under jordoverfladen, er der køligt og klamt, og temperaturen i gangene ligger på omkring 10 grader. Det er ikke helt så bundfrossent, som forholdet mellem øst og vest var i perioder i sidste halvdel af det forrige århundrede, men man mærker med det samme, at det her altså ikke er for sjov.