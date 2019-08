Her er 6 gode tips til næste uge: David Bowie vender tilbage til Jorden, og Casper Christensen siger undskyld ... til Norge

FOR ABONNENTER

Formentlig en af de mest imødesete forestillinger dette efterår: David Bowies musical-parafrase over ’Manden der kom ned på jorden’ – filmen, han selv spillede hovedrollen i tilbage i 1976. Librettoen er skrevet af den erfarne dramatiker Enda Walsh, og lydsiden er et triumftog af gammelt og nyt fra den desværre afdøde darling Davids kunstneriske metabolisme. Såvel ’It’s No Game’ fra ’Scary Monsters’ som ’The Man Who Sold The World’ fra lp’en af samme navn indgår i perlerækken, og det gør såmænd også ’All The Young Dudes’ og naturligvis ’Heroes’ – for det kan vi alle være, helte, om end kun for en dag.