Det var som at give et ladt våben til en 4-årig: Manden bag retweetet har fortrudt sin opfindelse

I dag var udvikler Chris Wetherell hellere foruden retweetet, der har vist sig enormt effektivt til at sprede had.

Det var som at give et ladt våben til en 4-årig:

Det skulle jeg aldrig have gjort, tænker han i dag.

Manden bag kæmpesuccesen retweetet på det sociale medie Twitter har fortrudt sin opfindelse.

»Måske har vi simpelthen givet en 4-årig et ladt våben«, tænkte udvikler Chris Wetherell, da han så de første twitterbrugere anvende det redskab, han havde skabt.

»Det er faktisk det, jeg mener, at vi gjorde«.

Sådan siger han til det amerikanske medie BuzzFeed.

De ellers begejstrede brugere kunne simpelthen ikke styre det. Retweetet har gjort sit til, at de sociale medier ikke længere fungerer, mener den amerikanske udvikler.

Chris Wetherell var leder for det udviklingshold, der stod bag retweetknappen, men er ikke ansat hos Twitter i dag.

Hans anke mod knappen er, at den har gjort det så let at sende budskaber videre, at folk gør det uden at tænke sig om. Før retweetet var Twitter et jovialt og ret rart sted at browse, mener han.

Men efter at retweetknappen kom til, brød helvede løs.Hadefulde beskeders styrke kan nu vokse eksponentielt i omfang, før nogen når at gøre noget ved dem.

Tankeløs spredning

Først troede Wetherell, at retweetet ville give flere almindelige mennesker en stemme. Det ville også være godt under naturkatastrofer, hvor budskaber skal spredes hurtigt. Han og kollegaerne overvurderede måske lidt menneskets positive sider.

For ja, indformationen spredes da med imponerende hast. Men, mener han i dag, spredningen er også helt tankeløs.

Inden retweetknappen skulle brugere kopiere et tweet ind i et nyt vindue, skrive ’RT’ og den oprindelige tweeters navn, før de kunne sende budskabet videre. Nu kræver det kun ét klik.

Første gang Chris Wetherell blev opmærksom på problemet, var under en hetz mod kvindelige gamere under hasttagget #gamergate. På 72 timer genererede hashtagget 316.669 tweets. Heraf var omkring 69 procent retweets.

»Det var så let for dem at skade folks ry, hvis de ikke kunne lide dem«, siger Wetherell.

»Spørg hvem som helst af dem, der stod for skud dengang, retweeting gjorde det muligt at sprede et falsk billede af dem hurtigere, end de kunne nå at reagere. Vi byggede ikke noget forsvar for det. Vi byggede bare en offensiv kanal«.

I dag tænker han ikke: Vi lagde magten i folkets hænder. Snarere: Åh nej, vi lagde magten i folkets hænder.