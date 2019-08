Svend Brinkmann: Pludselig er det konservatismen, der er blevet progressiv

Det er også progressivt at kæmpe for at bevare menneskerettigheder og internationale konventioner i en tid, hvor mange politikere – især i de nye ’illiberale samfund’ – vil indskrænke eller fjerne dem. Og det er progressivt at bevare de menneskelige egenskaber, der er knyttet til vores krop, empati og sociale relationer i en verden, der påvirkes af automatisering, kunstig intelligens, robotter og disruption.

Endelig er det i mine øjne progressivt at bevare den menneskelige integritet og værdighed i en verden, der kræver konstant omstillingsparathed af hensyn til den globale konkurrence.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan det vil gå for disse mange livsområder, men jeg tror, at vi må vænne os til at mene, at konservatismen er blevet progressiv.

Jeg tænker ikke på den partipolitiske udgave, men på en langt dybere mentalitet, hvor man er mindst lige så optaget af at bevare eksisterende værdier og livsformer som af at forandre dem. For forandringshastigheden er løbet løbsk, og en vigtig opgave for det moderne progressive menneske er at bevare det bevaringsværdige i accelerationssamfundets malstrøm.