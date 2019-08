Et af verdens største museer indlemmer falske pengesedler i sin samling

Falske pengesedler med et pålydende på henholdsvis 350 millioner og 50 britiske pund udstedt af Bank of Brexit lies og Imperial Bank of Brexit er blevet indlemmet i British Museums samling, skriver The Guardian.

Selv om man ikke kan købe noget for pengesedlerne, er de vurderet til at have så stor historisk betydning, at de hører hjemme på et af verdens største museer.

Pengesedlerne er blevet produceret af en gruppe EU-tilhængere i Bath. 350 millioner pund-sedlen bærer den britiske premierminister, Boris Johnsons, ansigt. Og 50 pund-sedlen, der er udsmykket med et billede Jacob Rees-Mogg, der er leder af Underhuset og en af de mest fremtrædende – og rige – konservative EU-modstandere i Storbritannien.

»Jeg lover ikke at betale NHS (det britiske sundhedsvæsen) 350 millioner pund«, står der på pengesedlen, der bærer Boris Johnsons portræt. Før han blev premierminister i sidste måned, har Brexit-tilhængeren Johnson nemlig rejst med budskabet om, at briterne hver uge afleverer 350 millioner pund til EU, som han hellere ser brugt på det hjemlige sundhedsvæsen. Beløbet er fra flere sider blevet kaldt misinformation.

»Jeg lover at betale mig selv mere end jer«, står der på £ 50-sedlen med billedet af Jacob Rees-Mogg, der selv siges at være god for i omegnen af 100 millioner pund.

Pengesedlerne er blevet produceret af EU-tilhængerne Bath for Europe og distribueret i omkring 5.000 eksemplarer, fortæller designeren af sedlerne, Dick Daniel, til The Guardian

Thomas Hockenhull er ansvarlig for British Museums samling af moderne pengesedler og mønter. Han siger til The Guardian, at de falske sedler hører hjemme i samlingen, fordi museets opgave er at »indfange historien«.

»Vi indsamler ting, der repræsenter økonomisk, social og politisk historie, derfor vil vi gerne have dem i vores samling. Der er en lang tradition for at lave falske pengesedler for at sprede politiske budskaber eller andre synspunkter, og de her sedler tilhører den genre«, siger han til avisen.

Tidligere i år erhvervede museet en falsk pengeseddel lavet af gadekunstneren Banksy i 2004 med et billede af afdøde prinsesse Diana på. 10 pund-sedlen var udstedt af Banksy of England. Kunstneren trak i sin tid sine pengesedler tilbage, da han opdagede, at folk prøvede at bruge dem.