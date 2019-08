FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 05:53

Lige så længe jeg kan huske, har jeg bøvlet med balancen mellem et sugende behov for tryghed og et skrigende behov for frihed. Lur mig, om der ikke skulle være et par andre sjæle på denne overbefolkede klode, som også kender det evige ying og yang-agtige tovtrækkeri mellem autonomi og fællesskab.