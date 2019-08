Fra Bowies slikkepind i øjet til prins Henriks hyggetur: Her kommer 7 andre spektakulære afbud, der hidsede folket op

Vi er dykket ned i kultur- og danmarkshistorien for at finde syv gange nej tak, der ligesom den amerikanske præsidents aflyste danmarksbesøg vakte store følelser.

Da dronning Margrethe II i 2015 fyldte 75 år, havde hele kongeriget smurt sig ind i røgelse for at fejre hende. Men den mand, der siden brylluppet i Holmens Kirke i 1967 havde været hendes husbond, kunne ikke komme. Prins Henrik havde influenza og aflyste først et fødselsdagspressemøde, så et gallataffel. Da selve dagen oprandt, holdt han stadig sengen, og Margrethe stod i ensomhed i vinduer og på balkoner og vinkede til masserne.