Nu er en af kulturlivets mest magtfulde poster blevet besat

Direktøren for Ny Carlsberg Glyptotek, Christine Buhl Andersen, overtager jobbet som formand for Ny Carlsbergfondet, der hvert år uddeler over hundred millioner kroner til dansk kunst og kunstforskning.

Det vakte opsigt, da Karsten Ohrt tidligere på året forlod posten som formand for Ny Carlsbergfondet som følge af sygdom.

Nu er afløseren til en af de mest magtfulde poster i dansk kulturliv fundet.

Det bliver den nuværende direktør for Ny Carlsberg Glyptoteket, Christine Buhl Andersen, som sætter sig i spidsen for fonden, der hvert år uddeler over 100 millioner kroner til dansk kunst og kunstforskning.

Fonden, der foruden formanden består af to bestyrelsesmedlemmer, er med sine donationer af konkrete værker den mest ombejlede og magtfulde fond inden for billedkunsten.

»Det er et stort ansvar at lede en af Danmarks mest indflydelsesrige kunstfonde, et ansvar, som jeg er overbevist om, at Christine vil forvalte til fulde«, udtaler bestyrelsesformand for moderfonden Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, i en pressemeddelelse.

Ny Carlsbergfondet hører under Carlsbergfondet, som også ejer den over hundred år gamle bryggerivirksomhed.

»Hun formår at tænke nyt med respekt for historien, hvilket er utrolig vigtigt i Carlsbergfamilien. Samtidig er jeg stolt af, at vi for første gang får en kompetent kvinde i spidsen for Ny Carlsbergfondet«, udtaler Flemming Besenbacher.

Før Glyptoteket var Christine Buhl Andersen i en længere årrække direktør for KØS - Museum for kunst i det offentlige rum. Hun er oprindeligt uddannet cand.mag i dansk og kunsthistorie fra Roskilde Universitet og Københavns Universitet.

Christine Buhl Andersen tiltræder sit nye job, når der er fundet en ny direktør for Ny Carlsberg Glyptotek.