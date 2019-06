En af dansk kulturlivs mest magtfulde personer trækker sig på grund af alvorlig sygdom

»Jeg er stolt over de mange værker og kunstprojekter, som vi gennem tiden har støttet«, udtaler Karsten Ohrt, der trækker sig som formand for Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Efter længere tids alvorlig sygdom har Karsten Ohrt, bestyrelsesformand i en af landets mest indflydelsesrige og pengerigelige kulturfonde, valgt at trække sig.

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, der udpeger medlemmer til Ny Carlsbergfondets bestyrelse, udtaler:

»På vegne af bestyrelserne i både Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet beklager jeg dybt, at det har været nødvendigt for Karsten at træffe dette valg, men vi har forståelse for hans beslutning og håber, at behandlinger over tid vil kunne helbrede ham«.

Ny Carlsbergfondet holder til i den gamle bryggergård bag den sorte port i Brolæggerstræde midt i det gamle København, hvor både J.C. Jacobsen og hans søn, Carl, blev født.

Den lille bestyrelse, der består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer, yder årligt støtte for et trecifret millionbeløb til dansk kunst og kunstforskning.

Karsten Ohrt, der indtil 2014 var direktør for landets største kunstmuseum SMK, og som indtil 2007 var menigt medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse, udtaler selv:

»Det har været et meget stort privilegium at stå i spidsen for en af Danmarks mest indflydelsesrige fonde, og jeg er stolt over de mange værker og kunstprojekter, som vi gennem tiden har støttet«.

Indtil en ny formand bliver udpeget af Carlsbergfondet, vil professor Morten Kyndrup, der er mangeårigt medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse, varetage Karsten Ohrts opgaver.

Carl Jacobsen oprettede Ny Carlsbergfondet i i 1902, og det finansieres af indtægterne fra Carl Jacobsens andel i Carlsberg-bryggerierne.