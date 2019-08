5 hjerter: Danseglæde shinede om kap med mændenes olierede brystpartier

Alvin Ailey-danserne fik sjælen til at rocke, da de gæstede Tivoli – for 17. gang siden 1981.

Der kan stråle så meget glæde fra en scene, at det er lige til at tude over. Det er Alvin Ailey-kompagniet garant for at kunne levere. De skal bare gå i gang med Aileys ikoniske værk fra 1960, ’Revelations’, det uomgængelige klimaks i hver eneste gæstespilsforestilling, og salen bølger af begejstring.