Kulturredaktøren: Drop flosklerne, Joy Mogensen. Du skal ikke »tale kulturen op«, du skal standse nedskæringerne

Et af de få steder, det regnede sidste torsdag, var i Nykøbing Mors. Måske en hilsen fra Aksel Sandemose til det 7. kulturmøde i forfatterens fødeby. Himlen over Limfjordens vande var i hvert tilfælde ikke vasket ren, da gæsterne begyndte at ankomme til byen.

Vi tror nemlig, at vi er noget – os kindkyssende kulturtyper og kendisser, der i 48 timer indtager området omkring det nedlagte gasværk sammen med 30.000 kulturinteresserede borgere. Under mødet vokser Nykøbing Mors til firdobbelt størrelse. Unge og gamle, tilrejsende og lokale deltog i år i de 550 samtaler, koncerter, performances og debatter i telte og på scener ude og inde i sol og regn. Det voksende antal deltagere skyldes dog næppe Kulturmødet Mors’ nye treårige tema ’Culture Matters’. Det ikke et udfordrende eller kontroversielt udsagn for deltagerne.

Forkælede, selvoptagede klynkere

Et gennemgående tema under de lumsk kedelige debatter om kulturpolitik var behovet for at »tale kulturen op«. Send flere penge-strategien har haft det indbyggede problem, at kulturlivet er blevet opfattet som en samling forkælede, selvoptagede klynkere. Så nu er retorikken skiftet ud. Både den nye minister Joy Mogensen (S) og institutionschefer som Rane Willerslev og Kasper Holten optræder med det nye slogan.

Efter det nyligt afholdte Røddingmøde, hvor kulturministeren inviterer udvalgte deltagere, der ikke må referere fra arrangementet, fortalte flere anonyme kilder, at det langtfra er sikkert, at det famøse omprioriteringsbidrag vil blive afskaffet, selv om flere partier, herunder Socialdemokratiet, havde lovet det i valgkampen. Det stod der dog ikke noget om i den pressemeddelelse, der blev udsendt efter det lukkede møde. Heri udtaler Joy Mogensen, at »vi har en fælles opgave i at tale kulturen op igen. Det er mit vigtigste budskab til alle, der kommer på Røddingmødet«.

Svagheden ved dette budskab er bare, at det vil vise sig lige så virkningsløst som ’hatten i hånden’, og måske mere skadeligt. Strategien forudsætter nemlig fejlagtigt, at kulturen er nede. Det er langtfra tilfældet! Folk strømmer til museer, teatre og et overflødighedshorn af kulturfestivaler, events og arrangementer over hele landet. Og danske kulturinstitutioner har gennem de senere år oppet sig gevaldigt, når det handler om formidling. De er blevet langt mere professionelle, tilgængelige og relevante.

Så hvem skal kulturen tales op for? Politikerne? Selvfølgelig kommer ballet og billedkunst længere ned på listen end børnepasning og ældrepleje, hvis man beder borgerne om en prioriteret rækkefølge. Det vil ikke ændre sig, uanset hvor højt kulturcheferne taler sig selv op.

Kulturlivet har ikke et imageproblem, der skal løses gennem orwellsk newspeak, hvor man fjerner negative udtryk og associationer, så vi efterlades med lutter positive vendinger. Problemet er konkret og politisk: Hvis politikerne bliver ved med at skære i driftsbudgetterne, bliver konsekvenserne mere og mere alvorlige. De kulturinstitutioner, fællesskabet bidrager til at finansiere, vil ikke kunne løfte deres opgaver.

Det handler ikke om at overtale, det handler om at overbevise

At de årlige besparelser overhovedet kom på dagsordenen under valgkampen, skyldes i høj grad, at cheferne for de store kulturbærende institutioner som SMK, Nationalmuseet og Det Kongelige Teater tog bladet fra munden og udtalte sig konkret og kritisk om konsekvenserne.