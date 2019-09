En fotografisk åbenbaring: Amerikansk gadefotograf tog 1 million billeder, men ingen kendte til de 45.000 farvedias, som nu er dukket op

Den berømte amerikanske fotograf Garry Winogrand var kendt for sine spontane sort-hvide fotos fra New Yorks gader. Det har vist sig, at han opbevarede en skattekiste af farvefotos i sit fotoarkiv.

En kvinde var dejset om på fortovet i fuldskab i New York. Så lå hun der. En ung mand greb sit kamera, tog en serie fotos og indsendte dem til Life Magazine. Det var i 1950, og sådan begyndte det hele. Fotoserien blev optaget i magasinet, og i en alder af 22 år blev Garry Winogrand en af USA’s berømte fotografer. Han blev især kendt for sine spontane sort-hvide øjebliksbilleder fra gadelivet i New York og gik ifølge en ny dokumentar rundt med to kameraer om halsen og endte med at have taget omkring 1 million fotos.

Foto: Garry Winogrand/Garry Winogrand Archive/Gift of the artist

Det viser sig nu, at det ene kamera, som Winogrand gik rundt med, indeholdt farvefilm. Ifølge BBC efterlod han sig efter sin død i 1984 et kæmpe materiale, der giver et stjålent og farverigt indblik i især efterkrigstidens New York.

Farveserierne blev fundet under forberedelserne til en udstilling på Brooklyn Museum. Herfra drog en kurator til Winogrands fotoarkiv i Tuscon, Arizona, hvor kuratoren opdagede farvefotosamlingen på 45.000 dias, hvoraf de fleste aldrig var fremkaldt på papir. Kuratoren, Rew Sawyer, der har udvalgt 450 motiver til udstillingen, siger om Winogrands farvefotos til BBC:

»Selv hvis man i forvejen kender hans værker – faktisk især, hvis man kender hans værker – er det en åbenbaring«.

En af forklaringerne på, at de mange farvefotos først dukker op nu, er, at farvefotografiet i Winogrands samtid ikke havde et synderlig godt image på parnasset. De var sværere at arbejde med og blev associeret med familie- og reklamefotos.

Siden slutningen af 1970’erne har historien været en anden, og opdagelsen af Winogrands farvesamling er et scoop og får nu begejstrede anmeldelser med på vejen.

Udstillingen kan ses resten af året i New York.