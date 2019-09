Instruktør ønsker ikke at blive forbundet med ny TV 2-krimiserie. Men vores anmelder ser frem til tænde for Anders W. Berthelsen og Co.

FOR ABONNENTER

Det går ret strålende for Odense Teater med at forvandle romaner til scenekunst. ’Min geniale veninde’ satte tidligere i år ild til Elena Ferrante-bøgerne i en forrygende maratonforestilling. Og ’Den Store Gatsby’, der udfolder sig som en farverig og flamboyant amerikansk udgave af den græske tragedie, er jo som skabt til scenen. Og efter at have set Baz Luhrmanns forpustede og overlæssede filmversion fra 2013 med Leonardo DiCaprio som Jay Gatsby, krydser jeg fingre for, at Nicolei Faber går til værks med bare lidt mere is i maven i sin iscenesættelse, så den også får de finere og mørkere nuancer med, der gennemstrømmer Fitzgeralds prosa og hans portræt af de såkaldte brølende 20’ere.