Hvem tager små piger og lækre duller alvorligt? Jeg har også nedtonet min kvindelighed for at blive en af drengene

Et tv-møde mellem to meget forskellige feminister har fået Eva Eistrup til at tænke over, hvorfor det lyserøde og det, vi traditionelt forstår som det pigede og feminine, er i laveste kurs. Det skriver hun om i denne klumme.

Jeg har altid villet være one of the boys. Jeg mærkede tidligt og tydeligt, at der var mere respekt og almenmenneskelig væren i ikke at være for tøset. Det var cool at være en drengepige. At undlade at være for meget en pige var en nøgle.

Jeg elskede fodbold, jeg elskede hiphop, og jeg elskede drenge, men mine interesser var ikke kun for mig. De var også min vej ud af pigeværelset og ind i en verden, som blev taget mere alvorligt. Som talte med på en anden måde.

Der er en meget fin scene i den nye DR 3-dokumentar ’Sex med Maja’, som har fået mig til at tænke over drengepiger, pigepiger og hierarkier. I programrækken på tre udsendelser undersøger den unge kunstner Maja Malou Lyse vores kulturelt komplicerede forhold til sex, der som bekendt ofte pingponger skizofrent mellem pornoficering og moralisme.

Maja oplever, at hendes sexede stil møder modvilje fra ældre feminister

Maja Malou Lyse er ligesom fjerdebølgefeministerne i det hedengangne Girl Squad ung og smuk med lange negle, bar hud og en æstetik, der emmer af pastelglitret Barbie-drøm. Hun er samtidig feminist og kropsaktivistisk kunstner og har blandt andet udstillet noget så 70’er-feministisk som en do it yourself-undersøgelse af sin egen livmoderhals.

Maja oplever, at hendes sexede stil møder modvilje fra ældre feminister, så hun opsøger Jytte Larsen, historiker ved Kvinfo, for – tydeligt følelsesmæssigt berørt – at forstå, hvorfor man ikke må være feminist og sexbombe på samme tid.

Maja forklarer, at det for hende handler om at afvise udskamningen af den seksuelle kvinde og tage magten tilbage. For Jytte Larsen og de andre rødstrømper indebar kampen for ligeværdighed en afvisning af den slags feminin æstetik, som reducerer kvinder til begærsobjekter for mænd.

Mine øjne svier

Man tror lige et kort øjeblik, at det vil gå, som det plejer: at Jytte vil forklare Maja, hvorfor hendes frigørelsesprojekt aldrig vil kunne lykkes, fordi hun bare imiterer patriarkatets seksualisering af kvinden.

Men så siger Jytte, som sidder i skjorte og pullover i to nuancer af mørkegrå, gråt kort hår og diskrete briller:

»Jeg har aldrig lært det, og jeg kommer aldrig til at lære det. Jeg kan jo se, hvad det har betydet for mig altid at have gået og skjult min kvindelighed. Og derfor bliver du nødt til at være lidt overbærende med os«.

På et tidspunkt rækker hun hånden ud efter Maja.

»Jeg har mit hoved, som omfavner dig gladelig, men jeg har jo også mine følelser, som ... uha, det er jo også lidt fremmedartet det her, så jeg skal tage mig sammen«.

Mine øjne svier. Det klaustrofobiske ved at prøve at være kvinde på den ene eller den anden måde.