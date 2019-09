Feministisk version af det klassiske Monopoly: »Det er en sjov ny version af et spil, der skaber en verden, hvor kvinder kan få lov til at opleve fordele, som mænd ofte kun får«

Efter en række kontroversielle versioner af den klassiske brætspil Monopoly, er Hasbro nu klar til at lancere den feministiske pendant til spillet. Her får kvinderne klare fordele, mens mændene må kæmpe ekstra hårdt.

Det er på tide, at kvinder har en chance for at vinde i Monopoly. Hvert fald hvis vi spørger Hasbro, producenten af brætspillet.

Derfor har det klassiske spil nu fået nyt tvist. Navnet er skiftet til Ms. Monopoly, og reglerne er ændret sådan, at hver gang en kvinde passerer startlinjen, får hun tildelt 240 monopoly-penge, mens en mand kun får 200.

»Det er en sjov ny version af et spil, der skaber en verden, hvor kvinder kan få lov til at opleve fordele, som mænd ofte kun får«, forklarer Hasbro i en pressemeddelse.

Men det er ikke den eneste forandring i det klassiske brætspil.

Istedet for at opkøbe grunde og virksomheder, skal spillerene nu investere deres monopoly-penge i opfindelser skabt af kvinder såsom wi-fi og chokoladesmåkager.

Med de forandringer i spillets regler har kvinderne langt større chancer for at blive spillets sejrherrer – eller rettere: sejr-kvinder.

»Liberalt pis«

Ifølge spilproducenten Hasbro er dette det første spil nogensinde, der giver kvinder bedre betingelser end mænd. Derfor var spillet også på rette tid, mener Hasbro. Men ikke alle er enige i det. Langtfra.

Spillet er blevet modtaget med en hvirvelvind af kritik, og det er ikke engang til salg endnu.

Ms. Monopoly beskyldes for at bringe ligestillingsdebatten ind i dagligstuen. Et sted, hvor den bestemt ikke hører til, mener nogle af kritikerne.

People who've been bottling up their emotions are finally releasing them over Ms. Monopoly, and it's as weird as you would expect. pic.twitter.com/K3NSHPbDrh — Connor Stone (@stone1492) September 10, 2019

»Ms. Monopoly er det mest liberale pis, jeg har set hele dagen, mand ... Jeg kan fandme ikke udstå de her folk. Det driver mig til vanvid,« skriver Grapeyeen på Twitter.

Hvis man rykker sig fra Twitter og ind på YouTube, er stemningen den samme. Hvis ikke værre.

Her har Hasbro delt en reklamevideo for det nye spil, hvor de forklarer deres motiver for at lave spillet. Den video er blevet såkaldt ’downvoted’ (fået en tommel ned) 10.000 gange, mens den kun har fået knap 600 positive responser.

MEET MS. MONOPOLY! Mr. Monopoly's niece, a self-made investment guru, is here to celebrate women trailblazers and update a few things. It’s about time! pic.twitter.com/ETSBK7TtWj — Hasbro (@Hasbro) September 10, 2019

En del af kritikerne fremhæver også det tragikomiske ved, at den første version af Monopoly blev opfundet af en kvinde, Elizabeth Maggie, i 1904. Dengang hed spillet ’The Landlord’s Game’. Elizabeth Maggie fik patent på ideen, men den blev snedigt hapset af Charles Darrow. Han solgte spillet, som han nu kaldte for Monopoly, til Parker Brothers i 1935 og blev den første nogensinde til at blive dollarmillionær på grund af et brætspil. Googler man Charles Darrow, står der nu ’opfinder af Monopoly’.

For kort tid siden stod Hasbro og Monopoly også model til en del kritik. Det var i forbindelse med udgivelsen af ’Monopoly: Socialisme’ og ’Monopoly For Millennials’, der ifølge mange opstiller for skarpe stereotyper.

’Ms. Monopoly’ kan forudbestilles fra 1. september.