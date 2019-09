Kunstner afviser at have stjålet sit eget guldtoilet

Publikum til specialudstillingen med den italienske kunstner Maurizio Cattelan på Winston Churchills fødested, Blenham Palace, går glip af en helt særlig oplevelse.

Som del af udstillingen var Cattelans berømte guldtoilet, ’America’, installeret og tilsluttet faldstamme, så publikum i 3 minutters intervaller kunne træde af på naturens vegne som en konge.

Et kunstværk, som Marizio Cattelan oprindeligt lavede til Guggenheim Museet i New York, og som var hovedværket på den udstilling, der åbnede torsdag på slottet.

Men lørdag blev toilettet, der er lavet i 18 karat guld og vurderet til en værdi af 40 millioner kroner, stjålet fra Blendhem Palace, skrev en række internationale medier i weekenden.

Marizio Cattelan, der selv er kendt for at lave den form for spøgefuldheder, blandt andet stjal han i 1996 en hel udstilling i Amsterdam og udstillede den som sin egen, nægter, at han er involveret i tyveriet.

»Da de vækkede mig med nyheden, tænkte jeg, at det var en spøg. Hvem er så dumme at stjæle et toilet? Jeg glemte et øjeblik, at det var lavet af guld«, skriver han i mail til New York Times:

»’America’ er den ene procent for de 99 procent, og det håber jeg stadig, at det er. Jeg ønsker at være positiv og opfatte tyveriet som en Robin Hood-inspireret aktion«.

Ifølge The Guardian mener britisk politi, at den bande, der står bag det opsigtsvækkende tyveri, har benyttet to biler og lørdag blev en 66-årig mand fængslet i forbindelse med tyveriet.

BBC skriver, at tyveriet forårsagede en del skader og oversvømmelser, fordi toilettet var koblet til både vandtilførsel og faldstammen, da det blev flået ud af væggen.