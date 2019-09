Vi vokser op i et fedthadende samfund: »Fra min skoletid kan jeg huske alle, der var tykke. Jeg kan huske dem, fordi de var tykke«

I Kim Fupz Aakesons klassiske børnebog ’Mor’ bor en lille dreng alene med sin mor. Mor er sød, kærlig og glad. Men drengen kan ikke lide at tage bussen med hende.

»Jeg ved, at alle glor på Mor«, siger han i bogen. »De glor på hende, fordi hun er tyk. Og de tænker sikkert: »Sikke en fed madamme«. Måske tænker de: ’Hun skulle ærligt talt tage at tabe sig en 15-16 kilo, den ko!’«.

Drengen skammer sig så meget, at han flytter ind hos en tynd dame, og her er der kun ét problem: Han kan ikke sige mor til hende, selv om han prøver.

Og så ender han hjemme igen, hos sin egen søde Mor, der har tudet og trøstespist, mens han var borte. Kærligheden vinder over skammen.

Rundt om i hele verden træder tykke kvinder i de her år frem i lyset med et fælles budskab om, at de har ret til at være, som de er. Ret til at se ud, som de gør. Ret til at være glade for sig selv.

Det er den frihedskamp, som får mig til at tænke på historien om Mor.

Frihedskampen lever på sociale medier som Instagram, hvor tykke kvinder bakker hinanden op i et kærligt fællesskab. Roser og komplimenterer hinanden for det, der har været allermest sårbart: deres kroppe.

Den lever i en ny tids popstjerner. Som danske Jada – alene fordi hun står på scenen med en rundere krop end de fleste andre popstjerner. Og den portrætteres i film som den kommende danske dokumentarfilm ’Fat Front’ og i billeder – som den fotoserie, Politiken bragte i sidste uge, hvor fotograf Marie Hald har fotograferet unge skandinaviske kvinders fyldige kroppe, nøgne eller i undertøj, for at vise deres skønhed.

I fotoserien fortæller de fotograferede kvinder om de hadefulde kommentarer, de har fået. Kommentarer som: ’Bliv indendørs, der er ingen, der gider se din fede krop, flæskesvin’. En af kvinderne, den 21-årige svensker Pauline Lindborg, siger, at hun vil »have tynde mennesker til at forstå, hvor svært det er for tykke mennesker at leve i et fedthadende samfund«.

Det er det samfund – det had – der bliver synligt, når tykke kvinder og mænd bryder tavsheden. Det er det samfund, jeg er vokset op i. Det er en del af os alle sammen.

En urimelig smerte

Fra min skoletid kan jeg huske alle, der var tykke. Jeg kan huske dem, fordi de var tykke. Jeg kan også huske, hvem der havde en tyk mor eller en tyk far, og det var tit de tykke, der havde det. Jeg kan huske, at jeg syntes, de tykke var grimme.

Det føles ubehageligt at skrive, og det er skamfuldt at have beholdt de erindringer. Men hvis vi skal flytte noget, er erkendelse afgørende. Og det skal vi, for det er urimeligt, at de tykke skal bære den smerte, de fortæller om. Men det bliver ikke nemt.

At være tyk i vores kulturkreds er at være noget andet. De tykke er de andre, og dem vil vi ikke selv være, så vi udskiller og udskammer dem. Tykhed glemmes heller ikke, men følger med som et spøgelse. Se bare på populære tv-programmer som ’Gift ved første blik’ eller ’Den store bagedyst’, hvor det bliver en helt central del af persontegningen, hvis en deltager engang har tabt sig voldsomt.

»Ja, NU ligner han os«, nikker normaliteten.

»Men ENGANG var han noget andet. Engang var han TYK! Gys!«.

At låne et blik

Ved at fejre skønheden ved den tykke krop viser den kropspositive bevægelse, at der er noget at fejre.