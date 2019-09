Navneforsker om øgenavne: Det har ramt Fogh, Thorning og alle Trumps modstandere - nu rammer det Greta Thunberg

Øgenavne er bare the name of the game i politik. Ligegyldigt om man er en klimabevidst teenager, en socialdemokrat med hang til dyre tasker – eller næsten hvem som helst, der krydser Donald Trumps vej. Navneforsker Katrine Kehlet Bechsgaard tager en tur gennem øgenavnenes DNA.

Greta Tudeberg, Greta Tunfisk, eco-Pippi. Retarderet og et psykisk sygt svensk barn. Meget må man finde sig i at blive kaldt, når man er den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som på FN’s klimatopmøde i New York forleden stjal det internationale rampelys endnu mere, end hun havde gjort i forvejen.

Og ja, Greta tudede – eller noget, der mindede om det – under sin dundertale i New York i mandags, og jep, hendes efternavn leder tankerne i retning af Glyngøre-dåser og makiruller, og ja visst, hun er både øko-bevidst og fra samme land som verdens stærkeste pige.

Ugens navn Greta Katrine Kehlet Bechsgaard skriver en klumme om navne. Hun er ph.d. i navneforskning og skriver bøger og holder foredrag om, hvordan vi giver, får og bruger navne.

Og så er der ’retarderet’ og ’et psykisk sygt svensk barn’ – det er selvfølgelig ikke øgenavne, for det er slet ikke navne. Og dog. Øgenavne er de negativt ladede navne, som vi bruger i stedet for folks rigtige navne. Selv om ’retarderet’ og ’psykisk syg’ ikke er navne, bruges de som negativt ladede alternativer til den diagnose, Greta Thunberg har, nemlig Aspergers syndrom. Og på den måde fungerer forvrængningerne af hendes diagnose på samme måde som forvrængningerne af hendes navn: Begge dele får en tur i, lad os kalde det øge-maskinen.

Men altså – hvorfor skal et 16-årigt barn have kastet en byge af øgenavne efter sig, fordi hun siger sin mening til verdens ledere? Meget kan man mene om, at hun bliver hånet og mobbet af granvoksne mennesker, men i virkeligheden er det, der foregår med fröken Thunberg, lige efter bogen.

I den politiske verden er det sådan, man gør, når man skal sværte modstandere til. Når nogen brænder så intenst for en sag, som Greta gør, må der nødvendigvis være andre, der brænder mindre eller mener det modsatte. Når folk vil vise deres opposition og hævde sig selv, sker det, at øgenavnene bliver fundet frem. Og når man som teenageren Greta Thunberg har taget et hovedspring ned i voksenpolitik, kan man åbenbart ikke undgå at mærke de samme bølger som de andre, der skvulper rundt dernede.

Gucci-Helle gav den videre til Trolex

Ja, det er the name of the game – også i dansk politik. Kan nogen huske Anders Fjogh Rasmussen, Trolex og Ritt Herregaard? Eller måske Per Stiv Øller, Gucci-Helle og Peter Bristtofte? Sjovt nok er mange af de her øgenavne opstået på baggrund af enkelte episoder – ligesom Thunberg blev til Tudeberg efter en følelsesladet tale.

Som da Ritt Bjerregaard (S) i 90’erne fik sig en attraktiv herskabslejlighed ved at springe en boligkø over, og da det viste sig, at Per Stig Møller (K) havde kørt spritkørsel. Nogle gange bliver øgenavnene skabt i medierne, og andre gange er det politikerne selv, der er kreative.

Gucci-Helle-navnet blev skabt af Helle Thorning-Schmidts partifælle Freddy Blak (S), som syntes, hun var for fin på den. Til gengæld har Thorning-Schmidt indrømmet, at det var hende, der kastede øgenavnet Trolex efter Troels Lund Poulsen (V), fordi han i 2010 tog imod et 70.000-kroners Rolex-ur fra en sheik i Qatar.

Men vi behøver ikke længere tilbage end forsommerens valgkamp, som gav anledning til, at en del politikere blev udstyret med nye øgenavne. Ophedet politisk klima er bare den bedste gødning for de politiske øgenavne.

For eksempel kom Joachim B. Olsen (LA) til at hedde Gokke-Jokke, da han begyndte at annoncere på en pornohjemmeside. Karsten Hønge (SF) kunne skifte det gamle øgenavn fra 2011 – Vikaren fra Helvede – ud med Høngerøven, da han droppede den plads, han fik i Europa-Parlamentet, i samme sekund, han fik den.

Vikaren fra Himlen var til gengæld et passende øgenavn til Isabella Arendt (KD), som netop syntes, ja, sendt fra himlen, da Stig Grenov overlod sin støvede plads til hende.