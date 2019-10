Dommer kræver, at Facebook udleverer navn på anonym person bag #MeToo-anklager

Kunstner har lagt sag an mod anonym Instagram-konto for bagvaskelse, og nu kræver indisk dommer, at Facebook udleverer navnet bag kontoen. Desuden skal Google rydde op i sin søgehistorik vedrørende kunstneren.

Alle anklager mod en berømt indisk kunstner skal væk, og personen, der står bag, skal kunne drages til ansvar.

Sådan lød dommen fra højeste retsinstans i storbyområdet Delhi over en anonym Instagram-profil, skriver The Guardian og flere andre medier.

Profilen har bragt anonyme anklager om seksuelle overgreb og chikane begået af talrige navngivne indiske mænd fra primært medie-, kunst- og filmindustrien. En af dem er altså denne kunstner, som beskyldes for at have chikaneret talrige kvinder.

Han afviser alle anklager og har anlagt en sag om bagvaskelse med krav om erstatning på knap en halv million kroner, skriver netmediet Artnet.

Dommeren lagde i sagen vægt på, at ingen af de personer, hvis historier er blevet delt på Instagram-kontoen, er stået frem med navn. Derfor pålagde han Facebook, som ejer Instagram, at udlevere et navn på den ansvarlige for kontoen senest 19. november, hvor næste retsmøde skal afholdes.

Dommeren pålagde desuden Google at fjerne alle søgeresultater relateret til anklagerne mod kunstneren, skriver Artnet.

Der har ikke været delt nye anklager på Instagram-kontoen siden februar, men for lidt over en måned siden skrev indehaveren af kontoen, at man ikke vil stoppe med at dele ofrenes historier, selv om man fortsat bliver »truet og intimideret«.