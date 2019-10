Den københavnske filmfond lukker og beskylder kommunen for at mangle visioner

Copenhagen Film Fund har blandt andet trukket ’The Danish Girl’, ’Barnaby’ og ’Wallander’ til København. Nu lukker de, fordi de for andet år i træk ikke får støtte fra Københavns Kommune.

Efter syv år lukker Copenhagen Film Fund, fordi den for andet år i træk ikke får støtte fra Københavns Kommune, og dermed ikke har økonomi til at tiltrække internationale film- og tv-serieproduktioner til København.

Beslutningen skuffer direktør Thomas Gammeltoft, der har stået i spidsen for fonden, siden den blev etableret. Ikke mindst fordi fondens investeringer har sikret en omsætning i hovedstaden, der er mellem 4 og 6,6 gange så stor som det beløb, fonden har skudt i de enkelte i film- og tv-produktioner.

»Vi har desværre en kommune, der går op i infrastruktur og velfærd og ikke går så meget op i kreative erhverv, hvor film og tv er blandt de mest vækstskabende. Det vidner om mangel på visioner for fremtidens jobs i en storby som København«, siger Thomas Gammeltoft.

Han mener, at fonden er ramt af, at kommunen ligesom mange andre udelukkende opfatter støtten som en form for kulturstøtte og ikke har øje for erhvervsdelen og det store potentiale, der ligger der.

»Det har mange andre lande til gengæld indset med tilskudsordninger, der trækker produktioner til«, siger han.

Thomas Gammeltoft mener, at København mister muligheden for at videreudvikle og styrke det store talent, der er i byen, og som ville kunne skabe masser af jobs i fremtiden.

Copenhagen Film Fund har i sin levetid trukket mere end 30 projekter til byen, heriblandt storfilmen ’The Danish Girl’ og tv-serier som ’Barnaby’ og ’Wallander’.

Copenhagen Film Fund vil nu overgå til at være en legatfond med midler, der kommer tilbage de kommende år fra de projekter, fonden har investeret i. Fonden forventer at have 400.000-500.000 kroner, der skal bruges på talentudvikling og efteruddannelse i branchen.

Kulturborgmesteren Franciska Rosenkilde (Alt) beklager, at Copenhagen Film Fond nu må stoppe. Alternativet havde den på sin liste over ting, partiet gerne vil støtte i forbindelse med budgetforhandlingerne i kommunen.

»Men der var ingen tvivl om, at topprioriteterne i København var kernevelfærd og klima, det var det også for os, og der var ikke politisk opbakning til at støtte fonden. Det var en benhård prioritering«, siger hun.

Men Franciska Rosenkilde medgiver fonden, at politikerne dermed heller ikke udnytter det potentiale i forhold til erhverv og beskæftigelse, som fonden har og fortsat kunne bidrage til.

»Det er helt vildt ærgerligt, at den stopper«, siger hun.