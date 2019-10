Han ville vidne for Milošević: Valget af kontroversiel nobelprisvinder kaldes »tonedøvt« og »overraskende«

Det er ikke blot et kontroversielt, men direkte uheldigt valg at give Nobelprisen i Litteratur til østrigske Peter Handke.

Sådan lyder en af flere kritiske reaktioner på Det Svenske Akademis beslutning, som blev offentliggjort tidligere i dag.

Opstandelsen skyldes især forfatterens mere end almindeligt kontroversielle valg af side til fordel for Serbien under borgerkrigen i Jugoslavien i 1990’erne. Efter den tilbød Handke at vidne ved FN’s krigsforbrydertribunal til fordel for den anklagede serbiske leder, Slobodan Milošević.

Forfatteren deltog desuden i den før domsafsigelsen afdøde tidligere premierministers begravelse i 2006.

»Det er tonedøvt. At ikke ville se det i øjnene er uheldigt«, siger svenske Kulturnyhetarnes litteraturkritiker, Ulrika Miles til SVT.

Akademiet har mistet forbindelsen til virkeligheden, stemmer litteraturkritiker Ingrid Elam i samme sted:

»Med Handke er de helt væk. Det går bare ikke at tilgive det, han har gjort«, siger hun, men tilføjer:

»Samtidig har han været en meget vigtig forfatter for min generation. Han skrev flere titler, som vi læste, og som betød meget for os«.

Allesammen skurke

Handke, der som forfatter blandt andet er kendt for bogen ’Målmandens frygt for straffespark’ samt drejebogen til Wim Wenders’ film ’Himlen over Berlin’, har selv gennem tiden forsvaret sine positioner i balkankonflikten.

Han gav blot et mere nuanceret billede af virkeligheden end det fremherskende i Vesten, har det lydt.

»Man skal ikke lade sig narre, de var skurke allesammen«, har han sagt til Svenske Dagbladet.

Men Nobelprisen handler ikke om at give moralske domme for forfatternes politiske holdninger, forsvarer akademimedlem Anders Olsson valget ifølge Aftonbladet.

»Dette er en litterær pris, ikke en politisk«, siger han.

Ifølge akademiet får Handke »for et indflydelsesrigt værk, der med lingvistsik opfindsomhed har udforsket periferien og specificteten af den menneskelige erfaring«.

Men Handke har selv trukket det politiske ind i litteraturen, siger den svenske forlægger Svante Weyler til SVT. Valget er »overraskende«, siger han.

»Han forsvarer, så vidt jeg ved, stadig sin stilling, som i hvert fald i tysk og østrigsk sammenhæng har været ekstremt kontroversiel«, siger han.

Peter Handke er i dag 76 år gammel. Han er blandt andet kendt for romanen ’Målmandens frygt for straffespark’ samt drejebogen til Wim Wenders’ film ’Himlen over Berlin’.