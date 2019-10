Forfattere fra Polen og Østrig modtager Nobelprisen i Litteratur

Efter sidste års skandaler i Det Svenske Akademi bliver Nobelprisen i Litteratur for både 2018 og for 2019 uddelt i år. De går til henholdsvis Olga Togarczuk og Peter Handke.

Olga Togarczuk og Peter Handke har vundet Nobelprisen i Litteratur.

I Det Svenske Akademis motivation lyder det, at polske Olga Togarczuk modtager prisen for »en fortællemæssig fantasifuldhed, der med encyklopædisk lidenskab repræsenterer overskridelsen af grænser som en livsform«.

Østrigeren Peter Handke får prisen »for et inflydelsesrigt værk, der med lingvistsik opfindsomhed har udforsket periferien og specificteten af den menneskelige erfaring«.

Når Det Svenske Akademi i år uddeler to priser, skyldes det, at uddelingen af nobelprisen sidste år blev aflyst. Akademiet havde netop gennemgået den mest kaotiske periode i institutionens historie, som rækker tilbage til 1786. Forsamlingens to fløje stod dengang midt i en bitter magtkamp.

Adskillige medlemmer var gået ud i protest, mens andre blev presset til at gå selv. På et tidspunkt i forsommeren havde Akademiet så få medlemmer, at man reelt ikke var i stand til at træffe afgørende beslutninger som at uddele nobelprisen. Kun 10 af 18 pladser var besat med aktive medlemmer.

Akademiets problemer begyndte i slutningen af 2017, da avisen Dagens Nyheter bragte vidneudsagn fra 18 kvinder, som fortalte, at de havde været udsat for seksuelle krænkelser og overgreb. I flere tilfælde var overgrebene foregået i lejligheder ejet af Akademiet. I centrum for skandalen stod den fransk-svenske kulturprofil Jean-Claude Arnault, som var gift med digteren Katarina Frostenson. Hun var på daværende tidspunkt medlem af Akademiet. Den ene fløj i Akademiet ønskede at få Frostenson ekskluderet. Den anden fløj forsvarede hende.

Efter retssager ved to instanser blev Jean-Claude Arnault idømt to et halvt års fængsel for to tilfælde af voldtægt. I dag har Frostenson forladt Akademiet. Det samme har flere andre. Til december er forsamlingen fuldtallig, når de sidste fire pladser bliver besat. Det vil være første gang i 30 år, at alle pladser er besat.

Formelt set modtager Olga Togarczuk prisen for 2018, mens Peter Handke vinder prisen for 2019.