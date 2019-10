Intet må gå galt: I dag må Det Svenske Akademi bare IKKE vælge to forkerte vindere til litteraturprisen

Navnene på dagens to nobelpristagere i litteratur bliver afgørende for den skandaleramte institution. Mindst en af de to forfattere vil være en kvinde.

FOR ABONNENTER

Intet må gå galt. Intet. Verdens litterære miljøer er udstyret med røntgenblik, når Det Svenske Akademi i dag uddeler to nobelpriser i litteratur. De to udvalgte navne og forfatterskaber bliver helt afgørende for, om stormen over den skandaleramte forsamling blæser op igen, eller om Akademiet får et ekstra år til at få orden i eget hus.