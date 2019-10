Vred, hvid og racist: Formodet gerningsmand bag synagogedrab tog populær streamingplatform i brug

For de fleste er det en helt almindelig onsdag i den østtyske by Halle, som er nogenlunde på størrelse med Aarhus. Efterårsbrune træer drysser blade ned på de brostensbelagte gader, og omkring 70 medlemmer af byens jødiske menighed er samlet i Paulus-kvarterets synagoge.

Det er yom kippur – forsoningsdagen – og den måske allerhelligste af de jødiske højtider. Men nogen fredelig ceremoni bliver det ikke.

Fakta Twitch Hvis YouTube er internettets fælles tv-kanal, er Twitch computerspilnørdernes helt egen nicheplatform. Plus det løse. Platformen er en af de største hjemmesider i hjemlandet USA, men bliver flittigt brugt verden over. Twitch blev skabt i 2011 og er siden blevet opkøbt af handels- og internetgiganten Amazon i 2014. Hovedparten af det indhold, man kan finde på Twitch, er såkaldte livestreams – altså udsendelser, der bliver sendt netop nu. Det kan eksempelvis dreje sig om en computerspiller, der viser sin skærm, mens han eller hun taler med brugerne om spillet undervejs. Twitch handler efterhånden også om andet end computerspil, og især snakkeklubber og dagbogslignende formater er populære. Vis mere

Ved middagstid kører en folkevogn op på fortovet foran synagogen. En skaldet 27-årig mand fører bilen, der er fyldt med det, der mest af alt ligner hjemmelavet sprængstof og skydevåben. På passagersædet står en bærbar computer.

»Hej, mit navn er Anon. Jeg tror, at holocaust aldrig har fundet sted«, siger den unge mand til et kamera, han har monteret på kroppen, og som sender live på streamingplatformen Twitch, hvor flere end 2.200 brugere ser med.

Med en spinkel, muselignende stemme oplister han en række problemer, han mener findes i verden. Herunder feminisme. Årsagen? Jøder. »Would you like to be friends«, spørger den unge mand lakonisk. Han sætter tung antisemitisk hiphop på, en coverversion af Futures ’Mask Off’, samler sine våben og træder ud af bilen.

Et kvarter senere er to mennesker døde, to er såret, den formodede gerningsmand er anholdt – og Tyskland er i chok.

Angrebet har nok en gang sat gang i debatten om de store internetplatformes ansvar for, hvordan vi bør reagere – og om vi overhovedet kan reagere – når vrede, unge og hvide mænd opildner hinanden til racistiske drab i nettets afkroge.

Foto: Christian Mang/Ritzau Scanpix Den tyske kansler Angela Merkel ankommer til en mindebegivenhed ved en synagoge i Berlin.

Foto: Axel Schmidt/Ritzau Scanpix Et par omfavner hinanden foran synagogen i Halle.

En del af 8Chan-kulturen

Ifølge det tyske medie Bild voksede den unge mand op i Benndorf nær Halle. Han bliver beskrevet som en enspænder, der end ikke hilste på naboerne, men til gengæld brugte mange timer online.

Ifølge Twitch oprettede den formodede gerningsmand sin konto på hjemmesiden for blot to måneder siden.

Twitch er ejet af Amazon og er en integreret og vigtig del af internetkulturen. Her flokkes mange unge for at følge såkaldte streamere. De viser sig selv spille computerspil, alt fra skydespil til fodbold, og brugere kan kommentere og interagere med streameren. Efterhånden har andre brugere også fundet vej til Twitch, der i stadig større grad bruges til andet og mere end spil. Platformen er så stor, at selv Donald Trump gik på i denne uge.

Hvor både Facebook, Twitter og YouTube har været benyttet til deling af drabsvideoer, er Twitch indtil nu gået nogenlunde fri af større kontroverser. Flere undrer sig derfor over valget af Twitch – kan det være en bevidst strategi for at undgå at få fjernet videoen med det samme?

En stor del af den formodede gerningsmands timer lader også til at være brugt på netforummet 8Chan.

8chan blev for alvor berygtet, da det viste sig, at manden bag det grufulde racistiske angreb på en moské i Christchurch, New Zealand, var en flittig bruger.

Under angrebet, der fandt sted i marts, blev 51 bedende muslimer dræbt og et utal såret. Det hele blev varslet, vist frem og debatteret på netop 8Chan.

I april i år blev en person dræbt af en 19-årig mand i en synagoge i San Diego, USA. Det hele blev ligeledes varslet på 8Chan.

Og i august blev 8Chan igen brugt af endnu en ung attentatmand, denne gang 21 år gammel. Han udførte et racistisk motiveret angreb i El Paso. 22 mennesker døde. Angrebet fik konsekvenser for 8Chan.

Fakta Hvad er 8chan? 8Chan er et forum på nettet, altså en hjemmeside hvor man kan lave opslag. Opslagene er inddelt efter kategorier såsom ’pol’, ’christian’ og ’tech’. Alle kan lave opslag på siden anonymt, og opslag forsvinder løbende, hvis der ikke er nok brugerinteresse og interaktion. 8Chan er især populært blandt den såkaldte Alt-right-bevægelse. Der er – stort set – ingen regler, og de få begrænsninger, brugerne har for, hvad de kan dele, er konstant til diskussion. 8Chan udspringer af det mere kendte 4Chan, der ofte bliver omtalt som stedet, hvor memes opstår – det er ikke en helt forkert betegnelse, for 4Chans brugere har gennem tiden været både særdeles vittige og opfindsomme udi internettets formsprog og humor. På et tidspunkt begyndte 4Chan at moderere sit indhold, og da det skete, oprettede en udbrydergruppe 8Chan. Oprindelig er 4Chan selv en kopi af 2Chan, et japansk forum dedikeret til især anime- og mangakultur. 8Chan går også under navnet Infinitechan og Infinitychan. I august 2019 blev 8Chan lukket ned, efter at internetudbyderen Cloudflare smed 8Chan på porten. I oktober 2019 blev det annonceret, at 8Chan vil genopstå under navnet 8kun. Kilder: Bellingcat, BBC, Today Explained (Vox Media), knowyourmeme.com, Wikipedia, YouTube Vis mere

8Chans hjemmesideudbyder – en såkaldt host – hedder Cloudflare og har gennem tiden haft flere kontroversielle kunder, herunder nazistiske ’Daily Stormer’. Det har givet Cloudflare mange fjender, ikke mindst i det etablerede politiske univers.

I takt med at kritikken er blevet stadig mere højlydt, har Cloudflare revet aftaler med kontroversielle hjemmesider itu. Nu kom turen til 8chan. Siden august har 8Chan derfor været offline. Folkene bag har annonceret, at 8Chan vender tilbage under navnet 8Kun. Annonceringen fandt ironisk nok sted i mandags – altså to dage inden de brutale drab i Halle.

I mellemtiden – på alternative internetmødesteder – diskuterer brugere flittigt drabene i Halle, ligesom de deler den åbenlyst ulovlige livestreamingvideo. Det er også sket i stor stil på chatappen Telegram, hvor flere end 15.600 chatkonti har delt videoen.

How the Halle shooter's media content flowed through Telegram in < 30 minutes. There are two source channels, one for a long video, another for a short clip. Each video was amplified via "forwards" by smaller channels, shown in black. Total audience was ~15,625 accounts. pic.twitter.com/IX7E1Vqkf4 — megan squire (@MeganSquire0) October 9, 2019

Logikken er enkel: Har det først været online, er det så godt som umuligt at fjerne det igen.

På en række sider finder man ikke blot opbakning til gerningsmanden, man finder også brugere, der ikke synes, at han har gjort det godt nok. Gerningsmanden nåede ikke op på den samme high-score som El Paso-gerningsmanden, lyder det fra en bruger.

»Griner højt. Han spildte al sin gode ammunition på en eller anden tyk dame«, siger en anden på en af de sider, Politiken har undersøgt.

Og i det midlertidige fravær af 8chan tog den formodede gerningsmand blot et andet, lignende netforum i brug, hvor han delte et manifest kort før angrebet – det tyske ’Kohlchan’. Præcis som de andre hvide, vrede unge mænd har gjort det før ham.

Er dette skruen uden ende? Hvorfor taler vi ikke mere om den hvide terrorisme? Sådan går nogle af de spørgsmål, man må stille sig selv.

»Et mirakel, at flere ikke kom til skade«

Tilbage i Halle og i det øvrige Tyskland har angrebet for alvor sat fokus på landets højreradikale grupperinger.

Tysklands chefanklager, Peter Frank, har oplyst, at den formodede gerningsmand havde planlagt langt flere ofre end de to. I den livestreamede video kan man se, hvordan den formodede gerningsmand gentagne gange forsøger at komme ind i synagogen, men uden held.

Foto: Axel Schmidt/Ritzau Scanpix Skudhuller på døren ind til synagogen. Ifølge avisen The Guardian tyder meget på, at gerningsmanden har brugt et hjemmelavet våben.

Skudhuller på døren ind til synagogen. Ifølge avisen The Guardian tyder meget på, at gerningsmanden har brugt et hjemmelavet våben. Foto: Axel Schmidt/Ritzau Scanpix

Foto: Axel Schmidt/Ritzau Scanpix Skudhuller på döner-restauranten beliggende kort fra synagogen.

Skudhuller på döner-restauranten beliggende kort fra synagogen. Foto: Axel Schmidt/Ritzau Scanpix

I stedet kaster han sprængstof mod bygningen.

Vidner inden for synagogens mure beskriver, hvordan de ser røgskyer brede sig. Heldigvis lykkes forehavendet ikke, men den formodede gerningsmand vælger at skyde en forbipasserende kvinde i ryggen midt på gaden.

Under livestreamingen ser man ham tydeligt frustreret bevæge sig længere op ad gaden, hvor en döner-restaurant ligger. Han vælter ind med geværet hævet og skyder op til flere personer. En vælter bagover og om bag et Coca-Cola-køleskab. Livløs. På videoen ses, hvordan den formodede gerningsmand først går ud af restauranten igen, skyder lidt omkring sig, går ind igen – og så giver den livløse krop bag køleskabet endnu en salve.

Han sætter sig ind i sin bil, kører derfra – og livestreamingen slutter. Meningsløsheden er total.

I efterspillet har den jødiske centralorganisation i Tyskland udtalt skarp kritik af tysk politi.

Organisationens præsident, Josef Schuster, kalder det et mirakel, at flere ikke kom til skade. Samtidig efterlyser tysk politis fagforbund flere ressourcer, hvis de skal bevogte synagoger yderligere.

Christina Feist was inside the synagogue when the shooter attacked in Halle, Germany.



She recalls the moment of the attack and shares her experience living as a Jew in Germany today. pic.twitter.com/zil5mX2a3E — DW News (@dwnews) October 11, 2019

According to German media, the Halle shooter is believed to be a 27-year-old man with far-right views.



"Based on current information, we have to assume that it was at least an anti-Semitic attack," Germany's Interior Minister Horst Seehofer said. pic.twitter.com/3hO3NMoY0A — DW News (@dwnews) October 9, 2019

Hos Twitch har man udtalt, at platformen har en nultolerancepolitik over for hadefuldt indhold, og enhver form for voldelig handling bliver taget ekstremt seriøst.

De oplyser samtidig til mediet The Verge, at enhver konto, som deler videoen, vil blive blokeret, ligesom de ikke fremhævede den oprindelige video på forsiden, mens den blev sendt. I et forsøg på at inddæmme videoen har Twitch samtidig delt den med både Microsoft og Facebook, som ved hjælp af kunstig intelligens kan forsøge at skanne og minimere en yderligere spredning.

Spørgsmålet er, om det nogensinde vil kunne lade sig gøre at stoppe gale ideologisk overbeviste mennesker fra at ty til vold og sende det live ud i æteren. For kan man lære en algoritme at afkode internettets mest ubegribelige handlinger?