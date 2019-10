Nu skal det sælges på auktion: 'En juvel' af et brev fra Jane Austen er fuld af modetips og ventes at indbringe en formue

Forfatteren Jane Austen skrev i tusindvis af breve, men langt de fleste blev brændt efter hendes tidlige død. Et brev til søsteren forventes nu at indbringe op imod 1 million kroner på auktion.

Det skønnes, at Jane Austen skrev 3.000 breve i et liv, der strakte sig over 41 år. Flere år efter Austens død i 1817 brændte hendes efterladte alle de breve, de kunne få fingre i, og kun 161 overlevede. Heraf var de 97 breve stilet til storesøsteren Cassandra, der selv var fremmest blandt dem, der af ukendte grunde brændte Janes breve i 1840’erne.

Et fire sider langt brev fra 16. september 1813 udbydes 23. oktober hos auktionshuset Bonhams i New York. Bonhams mener ifølge avisen The Guardian, at brevet kan indbringe, hvad der svarer til mellem 553.000 og 825.000 danske kroner.

Kathryn Sutherland, anerkendt Austen-ekspert, kalder brevet for »en juvel«. Det er skrevet 4 år før forfatterindens død, og hun havde lige udgivet sit hovedværk, ’Stolthed og fordom’.

Brevet er fuld af modetips til søsteren, en grundig og kæk dokumentation af, hvordan det pænere borgerskab formodedes at gå klædt i de mere socialt ambitiøse landdistrikter i tiden omkring Napoleonskrigene. Jane Austen skrev om, hvordan båndene på en smart hat skulle sidde, og hvor brede de skulle være i år og med hvilke farver, og hun skrev og stort og småt i den fysisk lille verden, der var hendes. Austens mor var syg på det tidspunkt, og den hjemmeboende datter (Jane Austen giftede sig aldrig) håber, at moderen »ikke længere får brug for igler«.