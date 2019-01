Er det virkelig Jane Austen som barn? Nyt bevis kan afgøre fejde om mystisk maleri

Jane Austens familie er sikre på, at eksperterne tog fejl. Overset notat beviser, at gammelt maleri forestiller den berømte forfatter.

Er det virkelig hende? Voksede pigen med det lille smil og de mørke øjne op og blev til forfatteren bag ’Fornuft og følelse’, ’Stolthed og fordom’ og ’Mansfield Park’?

Ja, siger hendes familie, som har fundet en gammel håndskrevet seddel, der efter deres mening beviser, at et mere end 200 år gammelt oliemaleri er et portræt af Jane Austen.

Maleriet tilhører familien Rice, der nedstammer fra en af Jane Austens brødre, og ejerne af maleriet har altid fastholdt, at det forestiller den 12-årige Jane, hvilket vil gøre det til et af meget få portrætter af forfatteren og det eneste lavet af en professionel kunstner.

Ifølge familien Rice er portrættet malet af kunstneren Ozias Humphrey, mens Jane Austen og hendes søster besøgte deres grandonkel Francis Austen i Kent i 1788. Den historie har britiske kunsteksperter afvist, blandt andre de, der arbejder på det statsejede National Portrait Gallery. De mener ikke, at billedets komposition og pigens kjole passer til perioden omkring 1788.

Familien Rice forsøgte i 2007 at sælge maleriet på auktion for 350.000 pund, cirka 3 millioner kroner, men da der var tvivl om, hvem pigen på billedet var, var der ikke købere til den pris.

Nu har familien fået nyt skyts i kampen mod eksperterne: En lille note er dukket op i en skuffe på et gammelt skrivebord, der tilhørte den berømte forfatter. Sedlen er skrevet mange år efter forfatterens død af Fanny Caroline Lefroy, barnebarn af Jane Austens bror, James. Hun gennemgår i en kort tekst, hvordan portrættet af Jane bliver foræret væk til en beundrer af forfatteren, men senere gives tilbage til familien Rice.

Nu tilhører maleriet Anne Rice, og hendes søn, John Nettlefold, siger til The Guardian, at sedlen bør lukke diskussionen om portrættet:

»Det her er skrevet af Janes grandniece på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen diskussion om maleriet. Hun skriver meget tydeligt, at der er tale om et portræt af Jane Austen, og hun skriver, hvor det kommer fra«.

Familien Rice har kastet sig ud i et større detektivarbejde for at få deres maleri anerkendt som et portræt af Jane Austen. De har fremlagt en regning på 13 guineas, der er sendt fra kunsteren Ozias Humphrey til Janes onkel i 1788. Og familien mener, der er yderligere beviser på et gammelt fotografi, der blev taget af maleriet i 1910, før portrættet blev restaureret. En digital analyse af det gamle fotografi viser, at der i oliemaleriets øverste højre hjørne er skrevet ’Jane Austen – Ozias Humphrey – 1789’.

Indtil nu har de nye oplysninger ikke gjort indtryk på eksperterne hos National Portrait Gallery. Fundet af den lille seddel har affødt følgende kommentar fra det anerkendte museum:

»Vi har læst de nye oplysninger om Rice-maleriet, og vi vil føje dette og eventuelle nye beviser til den sagsmappe, vi løbende fører ajour om portrættet«.