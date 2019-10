Gladiatorer pralede af, hvor meget sex de fik: Arkæologer har udgravet et bordel i Pompeji og fundet et utroligt kalkmaleri

Efter flere års forsømmelse og med truslen om, at Pompeji vil blive taget af Unesco’s Verdensarvliste, har arkæologer genoptaget arbejdet med at udgrave Pompeji. Indtil videre har de gjort nogle storslåede fund.

Mere end 250 år efter opdagelsen af Pompeji fortsætter arkæologer med at gøre nye fund i den syditalienske by, der blev begravet ved vulkanen Vesuvs udbrud i år 79. Senest har de opdaget et nyt kalkmaleri i kælderen af sektionen Regio V – et område, som endnu ikke er åbent for publikum.

Eksperter formoder, at bygningen, hvori vægmaleriet findes, tidligere har huset en kro i underetagen og et bordel på førstesalen. Maleriet af gladiatorerne skulle efter sigende vidne om, at stedet ofte blev besøgt af de romerske kæmpere.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Ifølge direktør for Pompeji Massimo Osanna er kalkmaleriet et meget realistisk billede på, hvordan en gladiatorkamp kunne have set ud i oldtiden.

Med livet som indsats

»Gladiatorerne i Pompeji besøgte tit prostituerede og dækkede derefter væggene til med graffiti, der skulle vise, hvor meget sex de fik. De var fra den laveste del af samfundet, og modsat nutidens fodboldspillere havde de ikke en flot kone ved deres side«, forklarer direktøren for Pompeji, Massimo Osanna, til London Times.

Men det billede, som arkæologerne har fundet her, viser ikke en kampscene fra lagenerne. Den viser derimod en kamp mellem to gladiatorer, hvor den ene er stærkt såret og bløder fra håndleddet og brystkassen.

Ifølge Massimo Osanna er det et meget realistisk billede på, hvordan en gladiatorkamp kunne have set ud. Især når man ser på placeringen af de blødende sår, som er klassiske tegn på, at man er en mislykket gladiator.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Placeringen af de blødende sår på kalkmaleriet er klassiske tegn på, at man er en mislykket gladiator, siger Massimo Osinna, direktør for Pompeji.

Oldtidsfund

Ikke før sidste år begyndte arkæologer at undersøge det specifikke område af Pompeji. I en lang årrække har man forsømt at bevare Pompejis ruiner. Derfor igangsatte man med hjælp fra EU Great Pompeii Project, der skulle sørge for at bevare de dele af ruinerne, der stadig er tilbage.

Arbejdet har sidenhen medfødt en del historiske fund, blandt andet et kalkmaleri af den græske gud Zeus, der i skikkelse af en svane besvangrer Sparta-dronningen Leda, en anlagt have med et alter og et ’thermopolium’, som er en slags fastfoodrestaurant fra oldtiden.

Over en tredjedel af Pompeji er stadig uudforsket, hvilket betyder, at der stadig er en hel del historiske skatte at finde.