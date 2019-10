Er SvampeBob Firkant racist? Det mener amerikansk professor

Den lille gule tegnefilmssvamp, der bor under vandet, er kolonialist og racist, skriver en amerikansk professor i forskningsartiklen ’Unsettling SpongeBob and the Legacies of Violence on Bikini Bottom’.

SvampeBob Firkant, den lille gule svamp, som bor under vandet, promoverer vold og racisme samt kolonialisme.

Det er i hvert fald, hvad professor Holly M. Barker på Washington University mener, skriver The Independent.

Den lille fiktive figur, som man kan se i en amerikansk animeret tv-serie, bor et sted i Stillehavet i byen Bikini Bottom. Holly M. Barker mener, at byen er en reference til den virkelige samling koraløer Bikini, hvor indfødte blev flyttet af den amerikanske regering, da området skulle bruges som testområde for atomvåben.

Holly M. Barker beskylder SvampeBob Firkant for at normalisere kolonisering af lande. I den akademiske artikel ’Unsettling SpongeBob and the Legacies of Violence on Bikini Bottom’, som blev publiceret som en del af tidsskriftet The Contemporary Pacific: A Journal of Island Affairs, skriver hun:

»SvampeBob Firkant og hans venner spiller en rolle i normaliseringen af kolonialiseringen af indfødtes lande, hvor de fjerner bikinianernes forfædre fra deres ikke-fiktive hjemland«.

Karakteren SvampeBob Firkant er en venlig havsvamp, som lever i en ananas på havets bund med resten af indbyggerne i byen Bikini Bottom. En fanteori lyder, at karaktererne i serien SvampeBob, som fejrer 20 års jubilæum i år, er væsener, som er muteret under atomforsøgene og nu bor under havets overflade.

Holly M. Barker pointerer ligeledes, at den kulturelle tilgang til stillehavskulturen i serien er med til at bibeholde stereotyperne omkring området. Hun peger blandt andet på Hawaii-skjorter, hjem som ananas, tikier samt musikken fra en lap steel-guitar, som man oplever i serien.

I artiklen hævder professor Barker, at på grund af alt dette er børn »blevet oplært i en kultur med en ideologi, der inkluderer den amerikanske karakter SvampeBob, der bor i et andet folks hjemland«.

De indfødte på Bikini blev fjernet fra deres hjemland i 1946 af det amerikanske militær under den kolde krig. De indfødte blev flyttet til et sted uden tilstrækkelige mængder mad eller vand. Efter atomforsøgene var øen ikke beboelig grundet et højt niveau at radioaktivitet. De indfødte, som vendte tilbage til øen, oplevede dødfødte børn, ufrivillige aborter og genetiske abnormaliteter.

Professor Barker mener, at SvampeBob viser, at han er »ligeglad med detonationen af atombomber«, ved at bo et sted, som de indfødte var tvunget til at forlade.