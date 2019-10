Dette kæmpeværk rækker ud over virkeligheden og ind i sjælen. Du bør flygte over Sundet for at se det!

I 1945 lukkede Malmö Museum i et halvt år dørene for publikum, men åbnede dem samtidig for omkring 900 personer, som ankom hertil med de Hvide Busser. To udstillinger i Malmø viser, at den politiske kunst er vigtig til alle tider. Den ene med kunstværker om migration og flugt. Den anden gør en umenneskelig konflikt menneskelig.

