Den fransk-danske operasanger Elsa Dreisig vandt lørdag aften Kronprinsparrets Talentpris. Hun har godt og vel taget fat på en verdenskarriere med de store partier under de helt rette dirigenter, er vokset op blandt lutter kvinder, men er ved at komme til den konklusion, at der også skal mænd til.

Vi skal have et par hænder frem for at tælle alle de Dreisig’er.