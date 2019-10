Har #MeToo bare gjort Danmark dummere? Forleden blev MeToo kaldt en terrorbevægelse i et stort dansk dagblad

Det er to år siden, millioner af mennesker verden over begyndte at dele deres hidtil hemmeligholdte oplevelser af seksuelle overgreb og krænkelser på de sociale medier. #MeToo brød tavshedskulturen omkring magtmisbruget, men i Danmark har modbølgen været så massiv og debatklimaet så polariseret, at de positive forandringer har været begrænsede, skriver Mette Davidsen-Nielsen i denne kulturkommentar.

FOR ABONNENTER

Min mand er begyndt at bruge ordet krænkelsesparat, når han vil have mig op af stolen eller bare er løbet tør for overbevisende argumenter. Han er udmærket klar over, at begrebet er nedladende, så beskyldningen serveres med et smil, der siger »du kan ta’ det!«. Når sandheden skal frem, er jeg heller ikke for fin til at beskylde ham for privilegieblindhed. Vi opfører med jævne mellemrum den deprimerende dans med et skridt frem og to tilbage til tidens toneklang.