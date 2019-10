Eva Eistrup blev sat følelsesmæssigt til vægs af en tumling: Er jeg en god nok mor, hvis jeg er den næstbedste?

FOR ABONNENTER

Mit 2-årige barn afviser mig. Det er hverken for at lyde alt for græsk tragisk eller for Yvonne-agtig, sådan ’her har jeg båret dig i min krop i ni stive måneder ...’. Men helt ærligt: Her har jeg faktisk båret ham i min krop i ni stive sjatpissende måneder, og så foretrækker han en anden frem for mig. Sin anden mor, som rent faktisk hedder ’mor’ i hans verden, fordi jeg – i et anfald af 70’er-nostalgi og skråsikker tillid til min egen kommende uantastelige primærstatus – valgte, at jeg sagtens bare kunne være Eva. Pas på, der er en ny cool mor i byen ...