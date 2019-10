Navneforsker: Holland skifter navn af samme grund, som når far køber en sportsvogn eller mor går til numerolog

Holland meldte forleden ud, at landet ikke længere vil kaldes Holland, men i stedet Nederlandene – som egentlig længe har været landets officielle navn. Tulipanernes, møllernes og træskoenes land vil gerne væk fra et gammelt, slidt image og drømmer om en frisk start. Faktisk præcis ligesom de fleste mennesker, der skifter navn.

FOR ABONNENTER

Måske føler du, at dit navn ikke rigtig passer til den, du er – eller gerne vil være. Måske har du gennemgået en udvikling og føler, at dit navn repræsenterer den, du var engang. Måske har du flere navne, så folk bliver forvirrede over, hvad de egentlig skal kalde dig. Og måske har du en fornemmelse af, at et nyt navn kan give dig en frisk start.