Quentin Tarantino nægter at censurere sin nye film, så den kan blive vist i Kina

’Once Upon a Time in Hollywood’ skulle have premiere 25 oktober, men det er nu blevet udsat på ubestemt tid.

Quentin Tarantino vil ikke censurere sin seneste film ’Once Upon a Time in Hollywood’.

Det udtaler han, efter at filmens premiere er blevet udsat på ubestemt tid, skriver The Guardian.

Kilde: SONY PICTURES

Den nyeste Tarantino-film, som med Leonardo DiCaprio og Brad Pitt i hovedrollerne handler om optakten til Manson-familiemordet i Los Angeles i 1969, skulle vises i de kinesiske biografer 25. oktober.

Sony Pictures Entertainment, som er distributør til filmen, venter stadig på en forklaring på, hvorfor filmens premiere er udsat. De har selv ingen kommentarer til sagen.

Nogle mener, at udsættelsen skyldes Tarantinos portræt af kampsportsstjernen Bruce Lee som en karikatur på den mand, som er heltefigur for mange i Kina.

Utilfredshed om Bruce Lee

En kilde fortæller til The Guardian, at Lees datter, Shannon Lee, skulle have bedt Kinas nationale filmadministration om at forlange, at Tarantino skulle ændre i Bruce Lee-karakteren i filmen.

Tilbage i juli har Shannon Lee udtalt om sin fars karakter i ’Once Apon a Time in Hollywood’: »Han fremstilles som et arrogant røvhul, som var fuld af temperament, og ikke som en, der blev nødt til at arbejde tre gange så hårdt for at opnå det samme som andre fik foræret«.

Hun tilføjer: »Det var virkelig ubehageligt at sidde i biografen og høre på, at andre grinede af min far«.

Trods kritik holder Tarantino fast i, at han ikke vil ændre i filmen.