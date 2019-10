Værsgo at tage plads: Dansk OL-pavillon bliver bygget af stole i affaldsplast

Fremstød under OL i Tokyo 2020 skal sælge dansk erhvervsliv på grønne værdier med en pavillon, der bagefter skal være rar at sidde i stumperne af.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 05:51

Gennem årtier har OL trukket et spor af tomme hoteller, stadioner, skihopbakker og andre sportsanlæg efter sig tværs over kontinenterne. Vældige strukturer, som i dag ligger overgroede og ubenyttede hen efter blot 9 ugers tv-transmitteret sport som monumenter over et flamboyant spild af ressourcer.