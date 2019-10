Britisk børneorganisation advarer mod spil som FIFA: Regeringen bør omgående lave regler

FAKTA

Hvad er en ’loot box’?

En ’loot box’ eller en ’surprise mechanic’, som EA famøst kaldte den under en høring i det britiske parlament, er en form for lykkepose.

Man betaler så nogle penge for lykkeposen og krydser fingre for, at den indeholder det våben, den fodboldspiller eller det tøj til en spilfigur, som man gerne vil have. I nogle tilfælde kan disse lykkeposers indhold have betydning for, hvor godt du klarer dig i spillet.

Det specifikke problem er, at spillene regner på, hvad spilleren ønsker sig, og hvor sjældent man kan give spilleren noget værdifuldt i lykkeposen og samtidig få dem til at blive ved med at købe nye. På den måde er der reelt ikke tale om ren tilfældighed.

