Kulturredaktøren: Radio24syv tabte på at tro, at de var noget. Men deres højrøvethed kommer vi til at mangle

Der ligger tilsyneladende kølige kriterier bag Radio- og tv-nævnets klokkeklare afgørelse om, at Danmarks tredje taleradio kommer til at hedde Loud. Men under overfladen ulmer brandvarm værdipolitik, der er dybt problematisk for mediestøtten i Danmark, skriver kulturredaktøren i ugens kulturkommentar.