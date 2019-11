Stanken fra urinen afslørede ham for det første vagthold på stationen, og bassisten kunne efter en kort afhøring forlade politifolkene i sine overpissede bukser

Fakta

Murens fald

For 30 år siden faldt den mur i Berlin, der delte Tyskland – og Europa og verden – i to. Kort efter faldt det ene af de to Tysklande også, da DDR efter 40 år ophørte med at eksistere som selvstændig nation.

Frem mod jubilæet 9. november bringer Politiken denne artikelserie om Murens fald. Og hvordan det i dag er at komme fra et forsvundet land midt i Europa og leve videre i et forenet Tyskland med store forskelle – materielt, mentalt og kulturelt.