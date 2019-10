»Jeg kan ikke betale husleje med omtale«: Radio4 betaler ikke deres værter på 'talentpodcast'

Radiodirektør sammenligner jobbet med Open Mic-night for komikere og mener ikke, at det er problematisk, at værter forventes at arbejde gratis.

Hver aften fra 1 november sender Radio4 to timers radio, hvor værterne ikke får løn.

Journalisten Nalle Kirkvåg er blevet tilbudt at arbejde gratis for kanalen, det har han takket nej tak til, da han er imod princippet om gratis arbejde. Han siger til Journalisten:

»Jeg er rigtig, rigtig træt af aktører i markedet, der synes, at andre skal arbejde gratis. Jeg kan ikke betale husleje med omtale. Det her er en licensfinansieret public service-kanal. Det hører ikke nogen steder hjemme«.

Nalle Kirkvåg er vært og redaktør på podcasten Naturligvis, som har fokus på bl.a. naturvidenskab og teknologi, som Radio4 gerne ville have med i TalentLab.

Han mener, at det er forkert, at en public service-institution efterspørger folk til at lave gratis indhold og tilføjer:

»Jeg skulle have spurgt ham, der ringede fra Radio4, om han arbejdede gratis«.

På internetsiden for det daglige program TalentLab, hvor man skal arbejde gratis, hvis man vil med på linjen, skriver de:

»Vil du gerne på landsdækkende radio?«.

De tilføjer længere nede i deres beskrivelse af jobbet:

»Der er ikke betaling for at være del af TalentLab. Til gengæld får du chancen for at udkomme på en landsdækkende radiokanal og få sparring og viden, så du kan udvikle dit radiotalent«.

Direktør for Radio4, Anne-Marie Dohm, mener ikke, at det er et problem, at en licensfinancieret public service-kanal beder om gratis arbejde, da arbejdet skal ses som en hobby. Hun udtaler til Journalisten:

»TalentLab er ikke tænkt som et bånd, hvor vi har bestilt indhold. Vi stiller en platform til rådighed, så hvis man går rundt hjemme og sysler med noget på hobby-niveau, kan man få det testet af, ligesom hvis man stiller en mikrofon til rådighed for komikere og laver Open Mic«.