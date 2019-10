Jonas Eika er ikke den eneste: Mød fem andre forfattere, der skriver om klima og kapitalisme

FOR ABONNENTER

1Rasmus Nikolajsen, f. 1977. Sammen med den noget ældre Lars Skinnebach, en af vores stærkeste klimadigtere. I ’Tilbage til unaturen’ (2016) hedder det: »Varmen presser overalt, som kapitalisme« og den strofe indfanger den anfægtelse, som Nikolajsen og mange andre yngre digtere og forfattere afspejler i deres bøger. Med ’unatur’ peger Nikolajsen på, at den natur ,vi færdes i, er tæmmet, styret, kontrolleret, udnyttet og medieret, som når man ser en solnedgang fra et fly eller bare kører en tur på landet. »Jeg kan ikke lade være/med at tænke på at verden/nok ville være smukkere/uden mennesker, der ville blot ikke være nogen til/ hele tiden at sige smukt«. Nikolajsen skriver stramt og præcist modsprog til tiden.